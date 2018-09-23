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Develi'de Arabadan İn Bisiklete Bin Etkinliği Yapıldı

Otomobilsiz Kent gününde Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü 'Arabadan İn Bisiklete bin' etkinliği yaptı. 

Develi'de Arabadan İn Bisiklete Bin Etkinliği Yapıldı

Bisiklet Turu etkinliğine Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Spor Müdürü Adem Demir ve dernek üyeleri katıldı. Bisiklet turu etkinliği İlçe Stadyumundan başlayarak, Elbiz caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesinden devam ederek ilçe Stadyumunda son buldu.
 
Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında "Otomobilsiz Kent gününde Develi Bisiklet ve Doğa Spor Kulübümüzle beraber, arabadan in bisiklete bin sloganıyla bugün Develimizin sokakları ve caddelerinde Bisiklet Kulübü üyelerimizle bisikletimizi sürdük. Bugünün gerçekten anlamlı olduğunu düşünüyorum, bugünün değil 12 ay 365 günü mümkün olduğunca arabadan inip bisiklete binmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

Kaymakam Duru, "Hem fiziken, hem ruhen, hem ekonomik anlamda ve çevreyi korumada arabaları az kullanıp bisikletle gitmemiz yolculuk yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Murat Duru olarak bir Kaymakam olarak bunun dalga dalga ülkemizde yayılmasını istiyorum. Develi'mizde bu sporu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan Develimizin güzel insanlarına ve bizi dinleyecek olan bütün insanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorsak, fiziken ve ruhen zinde olmak istiyorsak yüzmeden sonra en iyi spor olan bisiklet sporunu yapalım, arabalarımızdan inelim bisiklete binelim" diye konuştu. 
 

İHA

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