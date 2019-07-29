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Develi'de Gacer Hasadı Başladı

Eski popülasyonlardan kaplıca buğday grubuna giren, ülkemizde İlçemiz başta olmak üzere çok az yerde yetişen ve Develi halkının gacer olarak isimlendirdiği bitkinin hasadına başlandı.

Develi'de Gacer Hasadı Başladı

Develi ilçesi Epçe Mahallesi sakinlerinden gacer üreticisi ve gacer sevdalısı Doğan Özdemir’i tarlasında ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İlçemizin simge değerlerinden olan gacer pirince alternatif olacak ender tahıl ürünlerinden birisidir. Özellikle dünyamızda obeziteyle verilen savaşta çok önemli bir alternatif ürün olduğu birçok uzman tarafından da belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığımızın gen bankasında da yerini alan gaceri daha çok vatandaşımıza tanıtmak ve ulaştırmak için Develi Belediyesi olarak gayret gösteriyoruz” açıklamalarında bulundu.



Başkan Mehmet Cabbar’ın ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten gacer üreticisi Özdemir, “Hiçbir kimyasal ve gübre kullanmadan doğal olarak ürettiğim gacer, birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir. Besin değeri olarak gacerin vücuda hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı, şeker ve obezite hastalarının tercih etmesi gerektiği birçok kez uzmanlarca vurgulanmıştır. İnşallah bizler Cabbar Başkanımın ve devlet büyüklerimizin de desteği ile gaceri daha fazla insanımıza tanıtarak yaygınlaştırmanın gayretindeyiz ” dedi.
 

İHA

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