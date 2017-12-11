Develi'de insan hakları kutlamaları

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda okul müdürü Müfit Türkmenoğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi maddelerinin de okunduğu programda daha sonra Develi Müftüsü Zekeriya Koçak “İslam’a Göre İnsan Hakları” konu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Ayet ve hadislerle insan hakkı kavramını açıklayan Koçak “Bizler Müslümanlar olarak layıkıyla Kuran okuyup Rasulallah (sav)’i tanısak Batılıların 1948 yılında ulaştığı haklara çok daha vakıf olduğumuzu hatta bizden aldıklarını net bir şekilde görmüş olacağız” dedi.

Şiir dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından İnsan Hakları haftasıyla ilgili Develi’de yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yarışmaya giren öğrencilere İlçe protokolü tarafından hediyeler verildi.

İHA