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Develi'de “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konuşuldu

Seyrani Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’nin düzenlediği “Kur’an Sünnet Bütünlüğü” isimli program emekli müftü Mustafa Başaran Hoca’nın sunumuyla Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Develi'de “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konuşuldu
Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Develililerin katıldığı programda Mustafa Başaran Kur’an ve Sünnetin birbirini tamamlayan iki unsur olduğu üzerine bir konuşma yaptı. “Ne zaman ki İslam ümmeti olarak Sünnetten yüz çevirdik, işte o zaman düşman karşısında yenik duruma düşmüşüzdür. Unutmayalım ki Sevgili Peygamberimizin izinden gitmek hem Allah’ın kabul edeceği kulluk hem de bize dünyada zaferler nasip eden bir nimettir” diyen Başaran Hoca “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” vurgusu üzerine sohbetini tamamladı. Programın sonunda Develi Belediye Başkan Vekili Hamdullah Deringöl, Mustafa Başaran Hoca’ya Türk Bayrağı hediye etti.
Kurum Haberi
 
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