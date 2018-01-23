Develi'de Mehmetçik'e zafer duası

Fetih Suresinin okunduğu ve duaların edildiği programda kısa bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru “Vatan evlatlarımız bizlerin güvenliği için canlarını siper ederek bir sefere daha çıkmışlardır. Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Rabbim kazasız belasız, sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun” dedi.

“Sefer bizden zafer Allah’tan. Kahraman Mehmetçiğimiz bir sefere daha çıkmıştır. İnşallah Rabbim onlara zaferler ihsan etsin” diyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

İHA



