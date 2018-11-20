Develi'de Mevlid-İ Nebi Konferansı

İlçe protokolünün de katıldığı program Çarşı Cami İmam Hatibi Fatih Arslan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Develi Müftüsü Zekeriya Koçak’ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan sevgili Peygamberimizin adının anılacağı böylesi bir programda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Toplumumuzdaki sıkıntıların tabanına indiğimizde sorunların kaynağı Sevgili Peygamberimizin sünnetinden uzaklaşmaktır. Bu hususta bu problemlerin çözülmesi için başta anne babalarımız olmak üzere hepimize çok ciddi görevler düşmektedir” dedi. Kaymakam Murat Duru ise; "Sevgili Peygamberimizin dünyamıza teşriflerini kutladığımız bu haftanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen 'Hz Peygamber ve Gençlik' konulu konferans verdi. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail ile olan ilişkisinden başlayarak peygamberlerin hayatından gençlerle ilişkilerinden örnekler veren İşliyen, son olarak Peygamberimizin gençleri nasıl yetiştirdiğini, onlara neleri tavsiye edip, onları nelerden koruduğunu örnekler vererek anlattı.

Dinleyenlerin büyük bir sükunet ve dikkatle dinlediği konferansın ardından Mevllid-i Nebi Haftası münasebetiyle ilçede liselerarası dini bilgiler yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri protokol tarafından verildi.

