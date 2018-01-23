Develi'de muhtarlar buluştu

Develi Kaymakamı Murat Duru açıklamada toplantının verimli geçtiğini ifade ederek; "Develimizin 75 mahallesinin hem genel hem de özel sorunlarını görüşüp çözüm üretmek amacıyla belediye başkanımız, siyasi parti ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, bütün daire amirlerimizle ve muhtarlarımızla beraber toplantımızı gerçekleştirdik. Develimize yakışır birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşık 2 saat süren ve oldukça verimli geçen bir toplantı oldu. Mahallelerimizin sorunlarının çözümüyle ilgili çok faydalı kararların yanında ayrıca huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını bozabilecek muhtemel konuları değerlendirdik ve çok önemli kararlar aldık. Aldığımız kararları etkin bir şekilde toplantımıza katılan bütün paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde uygulayacağımızı hemşehirlilerime ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İHA