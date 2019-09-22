Develi'de “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” Yapıldı

Kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek tura katılan kadınlar, İlçe Stadyumundan başlayarak sırasıyla Elbiz Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesini geçtikten sonra Cumhuriyet Meydanında turlarını tamamladılar.

Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Develi Organizasyon Sorumlusu Aslı Azman basın açıklamasında bulunarak kadınların bisiklete binerek neye dikkat çekmeye çalıştıklarına dair bilgiler verdi. Bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu belirten Azman “Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Artan trafik sorununa önemli bir alternatif olan bisikletin sürmesi de keyiflidir. Biz kadınlar yollarda egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyerek bu etkinliğimizi devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.



Cumhuriyet Meydanında turlarını tamamlayan kadınları ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bu ay içerisinde hem Velo Erciyes hem de Grand Prix Erciyes gibi uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan Develimizin böylesi güzel ve eğlenceli bir bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapması bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştıracağı kanaatindeyim. 14 ülkede 115 şehirde eş zamanlı yapılan bu etkinliğin ilçemizde de yapılıyor olması çok sevindirici. İnşallah doğa dostu bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

