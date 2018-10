Develi'de Taşımacılı Eğitim Semineri Düzenlendi

Seminere Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, kurum müdürleri ve servis şoförleri katıldı. Seminerde Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bir konuşma yaptı.



Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı konuşmasında, "Bir gözümüzden bir gözümüze sakındığımız çocuklar bu çocukların hepsi Develinin çocukları bizlerin çocukları, sizlerin çocukları. Bu çocuklarımızı taşınması, güvenliği her yönüyle bizi çok çok ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Kaymakam olarak beni ilgilendiriyor, Belediye Başkanımızı ilgilendiriyor, emniyetimizi, jandarmamızı ilgilendiriyor, Develimizin eşrafını ilgilendiriyor, sizleri ilgilendiriyor, muhtarlarımızı ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor. O yüzden bu konu çok çok önemli önemli olduğu içinde her yıl bu konunun önemine binaen toplantı yapıyoruz, bu toplantıda inşallah güzel ödevler olacak doğru öneriler olacak aksayan yönlerimiz varsa onları düzelteceğiz, Bu sene 2018-2019 eğitim öğretim yılının daha iyi geçebilmesi için neler yapacağız, onları burada sizlerin soruları varsa onları cevaplayacağız, Bizim söylemek istediklerimiz varsa onları söyleyeceğiz ben söyleyeceğim, Milli Eğitim Müdürü söyleyecek, Belediye Başkanımız söyleyecek, Emniyet Jandarma Komutanımız söyleyecek, sizler söyleyeceksiniz ve bu toplantıdan hayırlı sonuçlar çıkacak" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bizim bu dünyada en değerli varlığımız evlatlarımız ve sizler bizim en değerli varlığımızı taşıyorsunuz, o yüzden yaptığınız işin kıymeti çok önemli Milli Eğitim Müdürümüzün söylediği gibi geçen sezon hamdolsun kazasız belasız bir sezon atlattık, inşallah bu sezonda kural ve kaidelere uyarak kazasız belasız bir yıl geçirmeyi cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kaymakam bey aslında söylenecekleri söyledi evet şoförler bazen kural konusunda yetkililer ile tartışırlar bu ceza niye yazıldı gibi bir serzenişte bulunabilirler, ama emin olun Kaymakam beyin dediği gibi eğer Devletimiz bir kural bir kaide çıkartıyorsa inanın bu bizlerin güvenliği için, yani hepimizin bildiği emniyet kemeri için işte bir vatandaş ceza yediği zaman kızıyor ama aslında istatistiksel olarak da bilimsel olarak da açıklanmış emniyet kemeri kazalarda %70’e varan ölümleri azaltabilen bir uygulama. O yüzden kısacası Devletimiz bir kural bir kaide çıkartıyorsa dediğim gibi insanlarımızın bizlerin iyiliği için sizlere ve bizlere düşen o kural ve kaidelere uymak Develi Belediyesi olarak da bizler her zaman sizin yanınızdayız, yapabileceklerimiz naktasında imkanlarımız dahilinde yapabileceğiz bir şey varsa arkadaşlar bu noktada elimizden gelen gayreti zabıtamızla olsun, Belediyemizle olsun, fiziki anlamda Fen işlerimiz olsun elimizden gelen gayreti gösteririz" diye konuştu.



Seminerde servis şoförlerinin soruları da cevaplandı.