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Develi'de terminal yapımına yeniden başlandı

Develi'de yapımına bir süredir ara verilen Yeni Terminalin yapım çalışmaları yeniden başlandı. 

Develi'de terminal yapımına yeniden başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan yeni terminal 3 milyon 132 bin liraya mal olacak. Proje tadilatı da yapılan yeni projede lokanta, büfe, çay ocağı ve berberin de olacağı üç ana bina yer alacak. Otobüs firmalarına ait yazıhanelerin olacağı yeni terminalde otobüs, minibüs, peronları ile taksi duraklarının yerleri ile birlikte dört adet dükkan da yapılacak. 

Yer tesliminin de yapıldığı yeni terminalin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Cabbar “Bazı hukuki gerekçelerle yapımı durdurulmak zorunda kalan yeni terminalimizin yapımına tekrar start verildi. Modernize edilerek daha kullanışlı hale getirilecek olan yeni terminalimizin yapım çalışmalarının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum” dedi. 
 

İHA

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