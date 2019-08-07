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Develi'de Voleybol Coşkusu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İl Spor Merkezleri tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında Develi İlçemizde düzenlenen Voleybol Kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi'de Voleybol Coşkusu

Develi Spor Salonunda hafta içi her gün devam eden Voleybol kursuna İlçeden 168 sporcu katılıyor.

Yaz tatilini sporla dolu geçiren minik ve genç sporcular antrenman öncesi kitap okuma halkaları, Saz ve Gitar çalma etkinlikleri ile oldukça eğlenceli vakit geçiriyor.



Develi’de Yaz Spor Okulları Voleybol Kurslarının oldukça yoğun bir katılımla geçtiğini söyleyen Voleybol Antrenörü Sami Soysal; “Voleybol kurslarımız sporcular ve veliler tarafından Develi’de yoğun ilgi görüyor, sporcularımız antrenman öncesi ve sonrasında Kitap okuma halkaları, Saz ve Gitar çalma etkinlikleriyle oldukça eğlenceli vakit geçiriyor ve kurslara daha çok ilgi gösteriyor. Burada yetiştirdiğimiz yetenekli sporcuları Kulüplerin alt yapılarına yönlendirerek daha iyi yerlere gelmelerini hedefliyoruz, Develi’de 5 - 18 yaş arası tüm gençlerimizi Yaz Spor Okulları Voleybol Kurslarımıza davet ediyorum” dedi.
 

İHA

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