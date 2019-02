Develi'de Yaya Öncelikli Eylem Yapıldı

Develi'de Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, kurum müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve vatandaşların katıldığı yaya öncelikli eylem yapıldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru, "81 İlimiz, 959 İlçemizin tamamı aynı anda yaya öncelikli eylemi Devlet olarak eylem yapıyoruz, bu eylemi ilçemizde de Develimizde de gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluş, İlçe başkanlarımız, daire amirlerimiz, halkımız, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ile bu eylemi şuanda yapıyoruz, eylemin amacı tamamen yaya öncelikli yayalara öncelik vermesi şoförlerimizin ve kazaların olmaması, maddi ve manevi zararların olmaması. Tabii ki her şeyden önemli olan can güvenliği, trafikte can güvenliği için bu organizasyonu hep beraber yapıyoruz. İnşallah biz şöyle diyoruz kazaların hiç olmadığı bütün şoförlerin yayalara öncülük verdiği bir trafik akışı diliyoruz bütün ülkemizin genelinde, Hakkari'den, Edirne'ye kadar 82 milyon insanımızın da buna rivayet etmesini istiyoruz. Burada farkındalık oluşturmak adına burada ilçemizde 65 bin insanımıza hepimize gençlerimize, çocuklarımıza bu farkındalığı yapıyoruz Devlet ilk defa eylem yapıyor bu eylemin adı da yayalara öncülük eylemi bu eylemin amacına ulaşmasını yüce yaratandan niyaz ediyorum hepimize hayırlı olsun diyorum" dedi.



Trafik Şube Polis Memuru Talip Akçalı ise, "2009/18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74. Maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili Ülkemiz genelinde yaya ölümlerinin çok olduğu 1700 kişiye ulaştığı günler yaşıyoruz, bunu sayıyı azaltabilmek için yaya öncelikli trafik kanunun bugün saat 12 ile 13.30 arasında sürücülerin ve yayaların yaya çizgilerinden nasıl geçileceği yaya çizgilerinde uyulması gereken kuralları anlatıyoruz. Bugün uygulamamız bu şekilde oldu" diye konuştu.