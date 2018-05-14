Develi değişiyor

Sanayi sitesi altında İşitme Engelliler Okulu arkasındaki mevkide deforme olmuş parkeler belediye ekipmanlarıyla temizlendi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Yolun desenli parke ile kaplanması için gerekli hazırlıklarda sona yaklaştı. En kısa sürede yolun yeniden yapılarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilecek. Yapılan çalışmalar ile Develi değişmeye devam ediyor " dedi.
Başkan Cabbar, benzer çalışmaların oluşturulan takvim doğrultusunda mahalle mahalle devam edeceğini belirtti.
İHA
Başkan Cabbar, benzer çalışmaların oluşturulan takvim doğrultusunda mahalle mahalle devam edeceğini belirtti.
İHA