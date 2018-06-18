Develi'deki kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün meydana gelen kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Çomaklı köyü kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında 06 GLF 93, 79 DV 445 ve 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada B.A., M.G., G.Y., A.B., R.B., S.S., T.G., S.A., A.T. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaralanan A.K. ve A.T. doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, kaza ile ilgili başlatılan işlemlerin sürdüğünü bildirdi.