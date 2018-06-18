Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi'deki kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün meydana gelen kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti. 

Develi'deki kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün meydana gelen kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti. 
Develi ilçesine bağlı Çomaklı köyü kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında 06 GLF 93, 79 DV 445 ve 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada B.A., M.G., G.Y., A.B., R.B., S.S., T.G., S.A., A.T. ve A.K. yaralandı. 
Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaralanan A.K. ve A.T. doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 
Yetkililer, kaza ile ilgili başlatılan işlemlerin sürdüğünü bildirdi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
DeveliKayseriKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.