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Develi ilçesinin sevilen ismi Ramazan kick boksa başladı

Develi ilçesinin sevilen ismi down sendromlu Ramazan Gül, kick boksa başladı.

Develi ilçesinin sevilen ismi Ramazan kick boksa başladı

Develi ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan ve 29 yaşında olan ilçe halkı tarafından sevilen Ramazan Gül'e Devali Spor Kulübü Başkanı Özben Şimşek tarafından kick boks eldiveni hediye edildi. Eldivenin hediye edilmesinden sonra spor yapmaya karar veren down sendromlu Ramazan Gül, Devali Spor Kulübü salonunda kick boksa başladı.

Devali Spor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, "İlçemizin sevilen ismi Ramazan'a boks eldiveni hediye ettik. Daha sonra kendisi spor yapmaya karar verdi. Biz de kendisine salonumuzda yardımcı olarak antrenmanlara başlattık. Ramazan antrenmanlarımıza neşe katıyor" diye konuştu.
 

İHA

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