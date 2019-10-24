Develi Lisesi ismine kavuştu

1930 yılından itibaren on binlerce mezun vermiş olan Develi Lisesi mezunlarının ve Develililerin kamuoyu talepleri sonucu okul asıl ismine yeniden kavuşmuş oldu. Develi’nin marka değerlerinden olan Develi Lisesinin asıl ismine kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Benim de mezun olduğum tarihi Develi Lisemizin isminin değiştirilmesi için kaymakamımızın öncülüğünde başlattığımız çalışmanın olumlu sonuçlanması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlçemizin tarihi hafızasına sahip olan Develi Lisemizin isminin değiştirilmesi bizleri çok üzmüştü. Okulumuzun yeniden asıl ismine kavuşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Siyaset, bilim ve iş dünyasına önemli isimler kazandırmış ve binlerce mezun vermiş Develi Lisesinin asıl ismine kavuşmasından büyük hoşnutluk duyduğunu belirten Develi Kaymakamı Murat Duru “Hemşerilerimiz Develi Lisemizin isim değişikliğinden dolayı bizlere sitemde bulunuyorlardı. Onların bu taleplerinin yerine gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

