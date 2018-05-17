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Develi Muhtarlarından TSKGV’ye destek

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru’nun riyasetinde Develi’deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek istişarelerde bulunuldu.

Develi Muhtarlarından TSKGV’ye destek
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı toplantıda özellikle Develi’ye ve Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, 2018 yılında hayata geçecek olan projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında özet bilgiler sunduktan sonra muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı.
Muhtarlarla birlikte oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantı sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru Develi Muhtarlar Derneği’nin organize ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yardım parasını muhtarlarla birlikte Develi Jandarma Komutanı Mustafa Mandar’a teslim etti. 9980 TL’lik toplanan yardımdan dolayı muhtarları tebrik eden Kaymakam Duru, böylesi desteklerin kahraman Türk askerini motive ettiğini belirtti.
Kurum Haberi
 
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