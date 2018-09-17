Develi Protokolü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ın konuşmasıyla başlayan programda Başkan Mehmet Cabbar yeni eğitim-öğretim haftasının hayırlı olması temennisinde bulunarak 6.7. ve 8. sınıftaki öğrencilerin bu sene ortaokula başlayan 5. snıf öğrencilerine okula adaptasyonu için yardımcı olmaları temennisinde bulundu. Kendisini en çok sevindiren ve heyecanlandıran haftanın ilköğretim haftası olduğunu belirten Kaymakam Duru “Güzel ülkemizin refah ve huzur için sizlere büyük görevler düşmektedir. Bu aziz vatanda barış ve kardeşlikle yaşayabilmemiz için büyük bir özveri ile eğitim hayatınızı devam ettirmeniz gerekmektedir. Bu hususta siz yavrularımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar diliyorum” dedi.



İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk ders için sınıflara dağılan öğrencileri sınıf ortamında da ziyaret eden ilçe protokolü, daha sonra okul müdürü Kadir Yağlıoğlu ile okul ve öğrenciler hakkında istişarelerde bulundu.







Haber: Remzi Yıldırım