Develi Protokolü ‘Zafer Bayramı’nı kutladı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, kurum amirleri ve Develililerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından Jandarma Üstçavuş Uğur Suna tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi Öğrencisi Hatice Kılavuz’un “Bu Bayrak” isimli şiiri okumasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kaymakam Duru “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü Türkiye olacağız” vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı programın ikinci kısmında Develi Kaymakamı Murat Duru, makamında tebrikleri kabul etti. Programı ilçe protokolünün Çöten ve Köseler mahallesindeki şehit ailelerini ziyaret etmesiyle sona erdi.







Remzi Yıldırım