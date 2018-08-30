Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi Protokolü ‘Zafer Bayramı’nı kutladı

Develi protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü etkinlikleri Develi Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Etkinlik, günün anlam ve önemini içeren bir dizi konuşmalar yapılırken, bir öğrencinin ‘Bu Bayrak’ adlı şiiri okumasıyla devam etti.

Develi Protokolü ‘Zafer Bayramı’nı kutladı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, kurum amirleri ve Develililerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından Jandarma Üstçavuş Uğur Suna tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi Öğrencisi Hatice Kılavuz’un “Bu Bayrak” isimli şiiri okumasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kaymakam Duru “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü Türkiye olacağız” vurgusuyla konuşmasını tamamladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı programın ikinci kısmında Develi Kaymakamı Murat Duru, makamında tebrikleri kabul etti. Programı ilçe protokolünün Çöten ve Köseler mahallesindeki şehit ailelerini ziyaret etmesiyle sona erdi.



Remzi Yıldırım

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.