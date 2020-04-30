Develi'ye ağaçlandırma müjdesi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans sonrası Bakan Yardımcısı Aksu’nun Develi için birçok proje müjdesi verdiğini belirtti. Başkan Mehmet Cabbar, ilk olarak Develi Belediyesi projesi olan Develi-Tekir Göleti arası ağaçlandırma projesinin bakan yardımcısı Mustafa Aksu’nun destekleriyle ihalesinin tamamlandığının müjdesini verdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:28