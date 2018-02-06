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Develi'ye yatırımlar artacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beraberindeki heyetle 2018 yılında Develi’ye yapılacak yatırımlarla ilgili istişare için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’le bir araya geldi.

Develi'ye yatırımlar artacak
Bugüne kadar Develi’de yapılmış çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Başkan Cabbar, “Başkanımız Mustafa Çelik’in riyasetinde Develimiz için 2018 yılı yatırım yılı olacaktır. Kayserimiz İlçelerine yaptığı yatırımlarla parmakla gösterilen iller arasındadır. İnşallah bu sene yapılacak yatırımlarla Develimiz çok daha güzel olacak. Çelik Başkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Diğer ilçeler için de yatırım toplantılarının düzenleneceğini belirten Başkan Çelik “Develimiz nüfusu ve potansiyeli ile yatırımları ziyadesiyle hak eden bir İlçedir. İnşallah bizler de hakkaniyet ve adalet içerisinde Develimiz ve diğer ilçelerimize gerekli yatırımları seri bir şekilde yapacağız. Hedefimiz ilçelerine yaptığı yatırımlarla Türkiye’deki unvanımızı koruyarak ilçelerimizin kalkınmışlığını artırmaktır. Bu konuda hız kesemeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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