Develi’de 140 firma kuruldu

Develi Belediyesi'nde 2012 yılında başlayan KOSGEB seminerlerinde, KOSGEB Müdürü Doğan Balak yönetiminde 5 yıl içinde 942 kişiye eğitim verildi. Develi'de KOSGEB eğitimi alan 942 kişiden 195'inin firma kurduğunu bildiren yetkililer, 2012-2014 yılları arasında eğitim alanların 50 firma kurduğunu kaydetti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar döneminde ise KOSGEB'den destek alarak firma kuranların sayısının 140'a kadar ulaştığı ifade edildi. Başkan Cabbar döneminde KOSGEB destekli iş hayatında etkili iletişim eğitiminden 180, İş Organizasyonu eğitiminden 180, Hijyen Eğitiminden 120, Ebru El Sanatlarından 80, İş Güvenliği Eğitiminden 210 olmak üzere toplamda 770 kişi iş eğitimi aldı.
Kurum Haberi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar döneminde ise KOSGEB'den destek alarak firma kuranların sayısının 140'a kadar ulaştığı ifade edildi. Başkan Cabbar döneminde KOSGEB destekli iş hayatında etkili iletişim eğitiminden 180, İş Organizasyonu eğitiminden 180, Hijyen Eğitiminden 120, Ebru El Sanatlarından 80, İş Güvenliği Eğitiminden 210 olmak üzere toplamda 770 kişi iş eğitimi aldı.
Kurum Haberi