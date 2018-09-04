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Develi’de ABD menşeli firmalara ruhsat verilmeyecek

Türkiye üzerinde yürütülmeye çalışılan ekonomik savaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD mallarını boykota çağırmasıyla birlikte Develi Belediyesi Meclisi de oy birliğiyle Develi’de hiçbir ABD menşeli firmaya ruhsat izni vermeyeceği kararını aldı.

Develi’de ABD menşeli firmalara ruhsat verilmeyecek

Başkan Cabbar, bunun milli bir dava olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bugün Türkiye’ye yönelik esas tehlike ABD’den gelmektedir. Türkiye’nin tüm iyi niyetine rağmen ABD düşmanca tavır sergileyip direk Türkiye’nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğüne hedef almıştır” dedi. Cabbar, şunları söyledi: “Ülkemiz dostluk ve iyi niyet kapsamından elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Fakat Amerika bütün bunlara rağmen düşmanlığına devam etmektedir. Bizler de Develi Belediyesi olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek olduğumuzu, bu dik ve kararlı duruşunun yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.”
 

Ekrem Nazlı

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