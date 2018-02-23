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Develi’de abone sayısı 8 bini aştı

Kayserigaz’ın 2015 yılında doğalgaza kavuşturduğu 65 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Develi’de abone sayısı 8 bini aştı.

Develi’de abone sayısı 8 bini aştı
Kayserigaz’ın 2014 yılında lisans alanına dâhil ederek, 2015 yılında altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla Develi halkı doğalgazın konforuna ve yaşamı kolaylaştıran avantajlarına kavuşmuş oldu.

Kayserigaz, profesyonel çalışmaları ile Develi’de her bir caddenin, sokağın ve hanenin etüt çalışmalarını titizlikle yaparak Develi ilçe merkezinde 100 kilometre çelik hat, 323 kilometre polietilen hat, 14 adet vana grubu, 3 adet bölge istasyonu ve 5 bin 707 adet servis kutusu imalatı yaptı. Yapılan bu yatırımların karşılığında Develi’ye 58,9 milyon TL harcandı.

Develi halkı kısa süre içinde başvurularını yaparak ekonomik ve güvenli doğalgazı kullanmak için abonelik başvurularını tamamladı. 2017 yılsonu itibariyle abone sayısı 8 bin BBS’i geçti. Her geçen gün abone sayısının arttığı Develi’de hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Kayserigaz yetkilileri, doğalgazın Kayseri Esenyurt Mahallesi’nden alınarak Erciyes Dağı aşılıp Develi ilçesine iletildiğini, böylece Develi halkının yaşam kalitesinin arttırıldığını, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak üzere çalıştıklarını belirttiler. Kayserigaz yetkilileri ayrıca, lisans alanının genişlemesi ile birlikte 2018 yılında da Kayseri’nin diğer ilçelerine doğalgaz yatırımlarının artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.


Kurum Haberi
 
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