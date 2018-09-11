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Develi’de Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi düzenlenecek

Develi’de 04-05-06 Ekim 2018 tarihlerinde I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi düzenlenecek. Kongrenin ana temaları Develi, Aşık Seyrani ve Türk Kültürü olarak belirlendi.

Develi’de Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi düzenlenecek

Birincisi düzenlenecek olan kongre, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Develi Kaymakamlığı desteği ile Develi Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Develi’de gerçekleşecek kongrenin amacı, Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili bilimsel çalışmaları paylaşmak, Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek işbirliğini sağlamak ve yeni çalışma alanlarının oluşmasına katkı bulunmak olarak belirtiliyor.

Kongre, seksen akademisyenin katılımıyla Develi, Âşık Seyrani ve Türk Kültürü ile ilgili paneller ve yine bu üç alanla ilgili bildirilerin sunulacağı oturumlardan oluşacak.
Kongreye sunulacak bildiriler tam metin olarak kabul edilecek ve bildiri dili Türkiye Türkçesi olacak ve sunular Türkçe yapılacak. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise kitap olarak yayınlanacak. Ayrıca kongre kapsamında, Âşıklar söyleşisi, Develi, Âşık Seyrani ve Türk kültürü ile ilgili sergiler yapılacak.

Remzi Yıldırım

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