Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi’de bilim sergisi

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açıldı. Develi Toki Erciyes İlköğretim Okulu Çocuklara ve öğrencilere projenin nasıl yapıldığını öğretmek ve araştırma, geliştirme yönünde bilinçlendirmek için 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açtı.

Develi’de bilim sergisi
Sergiye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Okul Müdürü Süleyman Önder, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Sergi açılışını Belediye Başkan Yardımcısı İslamoğlu, Milli Eğitim Müdürü Toprak ve Okul Müdürü Önder yaptı. Açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Yardımcısı İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.