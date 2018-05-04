Develi’de bilim sergisi

Sergiye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Okul Müdürü Süleyman Önder, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Sergi açılışını Belediye Başkan Yardımcısı İslamoğlu, Milli Eğitim Müdürü Toprak ve Okul Müdürü Önder yaptı. Açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA

