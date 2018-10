Develi’de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Develi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamaya Develi Kaymakamı Murat Duru, Başsavcı Selim Şerif, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi şirin Develi ilçemizde de cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın hak ve sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaymakam Duru, "Milletimize en iyiyi, en güzeli, en doğruyu layık gören Gazi Mustafa kemal Atatürk ve dava arkadaşları 29 Ekim 1923,te Türkiye büyük millet Meclisi ne cumhuriyetin ilanı önerisine götürmüşlerdi bu teklif 95 yıl önce bugün oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok özet vurgularla hatırlatamaya çalıştığımız kurtuluş mücadelesinin her bir safhası başlı başına araştırılıp değerlendirilerek ibretle izlenecek birikimleri ve oluşmaları içerir.

Büyük Atatürk'ün milli egemenlik ilkesine dayalı çağımızın en güzel rejimi olan cumhuriyeti milletimizin her yönden gelişmesinin açmıştır. "Egemen olan millettir bu egemenlik kimseyle bölüşülemez. Millet kendi kaderini kendi eline almıştır ve egemenliğin bir zerresinden vazgeçmez "Atatürk'ün bu sözleri ile egemenliğin bir gruba, zümreye, kişiye, sınıfa devredilemeyeceğini ve dikta rejimlerin reddini vurgulanmıştır" ifadesinde bulundu.

"Milli egemenlik dışında Cumhuriyet ve demokrasi rejimi insan haklarına saygıyı, seçme ve seçilme özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü, vatandaşların renk, cinsiyet, ırk, siyasi inanç ve mezhep ayrımı gözetmeden herkesin kanun önünde eşitliğini, hak arama özgürlüğünü, bilim ve inanç özgürlüğünü de içerir. Böyle çağdaş ve güzel bir rejimi Türk milletine armağan eden Atatürk ve dava arkadaşlarına minnettarız" ifadesinde bulunan Kaymakam Duru, "Atalarımıza ecdâdımıza ve şehitlerimize olan sorumluluğumuz gereği Allah'ın izniyle 81 milyon insanımızla birlikte cennet Anadolu topraklarında milli birlik beraberlik ve kardeşliğimizi kararlı bir şekilde tesis edip 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın ilk on gelişmiş ülkesi haline gelerek ecadadımızın yaptığı gibi dünyaya, ümed-i Muhammed'e ve mazlum milletlere hak ve adalet dağıtacağız inşallah. Buradan tek kalmış emperyalist kan emici canavarlara ve onların gayrimeşru çocukları olan PKK, FETÖ/PYD (fethullahcı terör örgütü / paralel devlet yapılanması), DHKPC ve DAEŞ hain ve alçak terör örgütleri ve mensupları sizlere sesleniyoruz !!

Necip büyük Türk milleti bağımsızlığı vatanı, devleti ve 842 yılında Karahanlı Türk devleti döneminde Müslüman olduktan sonra ezan sesi için şehit olmaya gözünü kırpmadan bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de hiç tereddüt etmeden koşar. Analarımız kutsal değerlerimiz uğruna "ya şehit ya da gazi ol" düsturuyla bizlere yetiştirir. İşte bu düstur sayesinde necip milletimiz Çanakkale'de, kurtuluş savaşında, yakın tarihimizin 40 yıllık sürecinde ve son olarak 15 Temmuz'da vatanına, bayrağına, devletine ve ezanına kahpece uzanan hain ve alçak elleri kırıp çöpe atmışlar. Siz kan emici emperyalist kumpasçılar ve sizin gayri meşru çocuklarınız Misak'ı Milli sınırlarımızda ve üstü dolu altı dolu cennet Anadolu topraklarından Necip Büyük Türk Milletinin söküp atma hayalinizi asla ve asla gerçekleştiremeyeceksiniz...

Sonsuza dek Misak'ı Milli sınırlarımızda ve Anadolu toprakları üzerinde Türk Bayrağı nazlı nazlı dalgalanacak ve Ezanımız hoş seda ile okunacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir ve müzik dinletilerinin ardından düzenlenen geçit töreni büyük ilgi gördü.