Develi’de Gaziler Günü Etkinliği Düzenlendi

Kaymakamlık, belediye, garnizon komutanlığı ve Harp Malulleri ve Gaziler Derneği Develi temsilciliğinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programın ikinci kısmı ise Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi’nin düzenlediği programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Toprak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Okul öğrencilerinden Nisa Yücel ve Hatice Gılazu’nun Gaziler Günü ile şiirler okuduğu programda ayrıca 8 Ekim 1998’de bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada ağır yaralanan hemşerimiz Muammer Çelik’in dilinden yaşadıkları ve 15 Temmuz gecesi gazi unvanı kazanan Safiye Bayat’ın belgeseli de yayınlandı.

Develi Belediyesi olarak her daim gazilerin yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Şehitlerimizle birlikte gazilerimiz bu milletin bekası için iki büyük manevi değerimizdir. Bu vesileyle Rabbimden şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize ise huzurlu, sağlıklı bir ömür niyaz ediyorum” açıklamalarında bulundu.







Haber: Remzi Yıldırım



