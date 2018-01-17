Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi’de GES çalışmaları sürüyor

Develi’de yapım çalışmaları devam eden güneş enerji santralindeki panellerin yıkanması için yürütülen sondaj çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Develi’de GES çalışmaları sürüyor
İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Güneş Enerji Santralindeki panellerin yıkanması için yürütülen sondaj çalışmaları bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki haftalarda ihalesi yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ile ilgili açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “1 MW gücünde, 20 dönümlük alana kurulacak olan tesisimizin bahar mevsiminde de kurulumunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Belediyemizin tüm hizmet binalarındaki elektrik ihtiyacını kendimizin ürettiği bu enerjiden karşılayacağız. Dolayısıyla enerji için ödediğimiz bütçe kasamızda kalırken, aynı zamanda enerji satışı da yaparak belediyemiz içinde önemli bir katma değer kazandırmış olacağız” dedi. Kurum Haberi

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.