Develi’de GES çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Güneş Enerji Santralindeki panellerin yıkanması için yürütülen sondaj çalışmaları bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki haftalarda ihalesi yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ile ilgili açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “1 MW gücünde, 20 dönümlük alana kurulacak olan tesisimizin bahar mevsiminde de kurulumunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Belediyemizin tüm hizmet binalarındaki elektrik ihtiyacını kendimizin ürettiği bu enerjiden karşılayacağız. Dolayısıyla enerji için ödediğimiz bütçe kasamızda kalırken, aynı zamanda enerji satışı da yaparak belediyemiz içinde önemli bir katma değer kazandırmış olacağız” dedi. Kurum Haberi

İHA