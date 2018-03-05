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“Develi’de İz Bırakanlar” okuyucuyla buluştu

Develi Belediyesi Kültür Yayınları, yazarımız Orhan Cebeci’nin kaleme aldığı “Develi’de İz Bırakanlar” kitabını yayın hayatına kazandırarak okurlarıyla buluşturdu.

“Develi’de İz Bırakanlar” okuyucuyla buluştu
İstanbul’da Develi’nin ve Develililerin sesi olmuş gazetemiz yazarlarından Orhan Cebeci’nin otobiyografisi üzerinden kaleme alınmış olan kitap Cumhuriyet sonrası Develi’nin tarihi ve kültürel birikimine dair önemli ipuçları veriyor.
 Develi’nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan bir eserin daha Develi Belediyesi Kültür Yayınları tarafından gün yüzüne çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Okuyuculara ve Develi üzerine araştırma yapacak olanlara önemli bir kaynak eser niteliğinde olan “Develide İz Bırakanlar” kitabının bizlerle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Orhan Cebeci ağabeyimizi de tebrik ediyor, üretkenliğinin daim olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Kurum Haberi
 
 
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