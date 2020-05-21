Develi’de kan bağış kampanyasında destek Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu ‘İyilik Senin Kanında Var’ kan bağış kampanyası ile Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve DİMDER işbirliğinde yürütülen kampanyaya ilçe protokolü de Develi Cumhuriyet meydanında Kızılay kan bağış aracını ziyaret ederek tam destek verdi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:54