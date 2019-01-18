Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi’de Karnesini Getirene Sinema Bileti Hediye

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, karnesini getiren öğrenciye sinema bileti hediye etti.

Develi’de Karnesini Getirene Sinema Bileti Hediye

Develi ilçe protokolü, 2018-2019 eğitim-öğretim sona ermesinden dolayı karne gününde okulları ziyaret etti.
Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Turan Köylüoğlu İlkokulunu ve Selçuk Maşlak Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Karne heyecanını öğrenciler ve velileriyle birlikte yaşayan İlçe protokolü keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Başkan Cabbar bütün öğrencilerine hediye olarak yarıyıl tatili boyunca ‘Karneni Getir Biletini Al’ projesi kapsamında sinemada gösterimde olacak olan filmlere öğrencileri ve velilerini davet etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARKarne
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.