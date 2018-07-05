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Develi’de KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

  Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millidere Mahallesinde Taziye Yeri yapım çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yanı sıra Çaylıca Mahallesinde fitness aletlerinin yerleştirilmesi için de zemin çalışmaları tamamlandı.

Develi’de KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

            Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millidere Mahallesinde Taziye Yeri yapım çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yanı sıra Çaylıca Mahallesinde fitness aletlerinin yerleştirilmesi için de zemin çalışmaları tamamlandı. Parke çalışmaları kapsamında ise Karacaören Mahallesine yapılacak 7 bin m2’lik parke çalışmaları öncesi deforme olmuş parke sökümü ve zemin çalışmalarını devam ettiren ekipler en kısa sürede mahallenin tüm sokaklarının parke ile kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getireceklerini belirtti. [Kurumsal]
 
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KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberDeveli
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