Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millidere Mahallesinde Taziye Yeri yapım çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yanı sıra Çaylıca Mahallesinde fitness aletlerinin yerleştirilmesi için de zemin çalışmaları tamamlandı. Parke çalışmaları kapsamında ise Karacaören Mahallesine yapılacak 7 bin m2’lik parke çalışmaları öncesi deforme olmuş parke sökümü ve zemin çalışmalarını devam ettiren ekipler en kısa sürede mahallenin tüm sokaklarının parke ile kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getireceklerini belirtti. [Kurumsal]
Develi’de KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millidere Mahallesinde Taziye Yeri yapım çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yanı sıra Çaylıca Mahallesinde fitness aletlerinin yerleştirilmesi için de zemin çalışmaları tamamlandı.
05 Temmuz 2018 Perşembe 10:06
Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millidere Mahallesinde Taziye Yeri yapım çalışmalarını tamamlayan ekiplerin yanı sıra Çaylıca Mahallesinde fitness aletlerinin yerleştirilmesi için de zemin çalışmaları tamamlandı. Parke çalışmaları kapsamında ise Karacaören Mahallesine yapılacak 7 bin m2’lik parke çalışmaları öncesi deforme olmuş parke sökümü ve zemin çalışmalarını devam ettiren ekipler en kısa sürede mahallenin tüm sokaklarının parke ile kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getireceklerini belirtti. [Kurumsal]