Develi’de mali destek bilgilendirme toplantısı



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı toplantıya ayrıca, kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve işletme sahipleri de katıldı. Hazırlanacak projelerin detaylarının ve uygulanacak mali yatırımların değerlendirildiği toplantı sonrasında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Cabbar “Kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte, işletme sahiplerimizin de bu desteklerden azami ölçüde istifade etmelerini ve bu programları değerlendirmelerini istirham ediyorum. OR-AN Kalkınma Ajansından gelen uzman arkadaşlarımıza da bu güzle bilgileri bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

İHA

