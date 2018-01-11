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Develi’de mali destek bilgilendirme toplantısı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (OR-AN) 2017 yılı teklif çağrısı kapsamında ‘Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi’, ‘Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları’ ve ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik’ mali destek programlarının tanıtım ve bilgilendirme toplantısını Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yaptı.

Develi’de mali destek bilgilendirme toplantısı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katıldığı toplantıya ayrıca, kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve işletme sahipleri de katıldı. Hazırlanacak projelerin detaylarının ve uygulanacak mali yatırımların değerlendirildiği toplantı sonrasında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Cabbar “Kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte, işletme sahiplerimizin de bu desteklerden azami ölçüde istifade etmelerini ve bu programları değerlendirmelerini istirham ediyorum. OR-AN Kalkınma Ajansından gelen uzman arkadaşlarımıza da bu güzle bilgileri bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.
İHA
 
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