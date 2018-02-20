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Develi’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı.

Develi’de muhtarlar toplantısı yapıldı
İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası Konferans Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Duru, Başkan Cabbar ve muhtarların yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Toplantı öncesinde Başkan Cabbar’ın toplantıya özel hazırlattığı ajandalar muhtarlara takdim edildi. Toplantıda Develi’ye ve Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, toplantıya dair açıklamasında, “Develimizi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına bir araya geldiğimiz toplantıya katılarak fikir ve düşüncelerini belirten bütün mesai arkadaşlarıma ediyorum. Her ay bu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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