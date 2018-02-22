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Develi’de narkotik inceleme yapıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘narko-ilçe’ uygulaması kapsamında Develi'de metruk binalar, park bahçeler, açılması izne tabi umuma açık yerler, internet cafe, kafe ve eğlence yerlerinde narkotik inceleme yaptı.

Develi’de narkotik inceleme yapıldı
Narko- uygulamasında 2 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanma suçlarından işlem yaptı. Ayrıca piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir kişi de Tomarza’da yakalandı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Develi Kaymakamı Murat Duru, “İlçemiz giriş çıkış noktaları ile ilçemizde bulunan metruk binalar, park bahçeler, açılması izne tabi umuma açık yerler, internet cafe, eğlence yerleri ve cafelerde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimizin ve beraberlerinde narkotik köpeğinin de katılımı ile gerçekleştirilen narko-ilçe uygulamasını yerinde denetledik. İlçemiz genelinde meydana gelebilecek terör, asayişe müessir olaylar, kaçakçılık ve organize suçlar ile ilgili olarak ilçemiz genelinde genel güvenliğin sağlanması, yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde ve yasadışı eşyaların yakalanabilmesi, suç işlemenin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerinin/sanıklarının yakalanabilmesi amacıyla önleyici hizmetlere yönelik olarak narko- ilçe güvenlik uygulamasını ekiplerimiz gerçekleştirmişlerdir. Develimizin güzel insanları hemşehrilerimin güvenliği için gerçekleştirilen uygulamada görev alan ekiplerimize ve T.C Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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