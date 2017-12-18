Yedi yüz metre uzunluğundaki parke çalışması için, Cumhuriyet Okulu Aile Birliği Başkanı aynı zamanda Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl, Develi Belediyesine teşekkürlerini iletti.
Develi’de parke çalışması
Develi Belediyesi Sindelhöyük Mahallesinde Cumhuriyet Okulunda parke çalışması yapıldı.
18 Aralık 2017 Pazartesi 09:59
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