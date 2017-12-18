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Develi’de parke çalışması

Develi Belediyesi Sindelhöyük Mahallesinde Cumhuriyet Okulunda parke çalışması yapıldı.

Develi’de parke çalışması
Yedi yüz metre uzunluğundaki parke çalışması için, Cumhuriyet Okulu Aile Birliği Başkanı aynı zamanda Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl, Develi Belediyesine teşekkürlerini iletti.
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