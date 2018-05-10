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Develi’de sergisi açıldı

Develi Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisini açtı.

Develi’de sergisi açıldı
Sergiye Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gündüz, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru sergi açılışında "Halk Eğitim Merkezleri hem ülkemizde hem Develi'mizde önemli bir yere sahip. Halk eğitim merkezlerinde kızlarımız, ablalarımız, annelerimiz ve erkek kardeşlerimizde burada çok güzel eğitim görüyorlar. Altın bilezik dediğimiz dikiş nakış kursundan tutun bir çok sanatlar öğreniyorlar.Bu sergide gerek kursiyerlerimizin gerek öğretmenlerimizin gerekse Halk Eğitim Müdürümüzün çok emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar kursiyerlerin sergilerini gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İHA
 
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