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Develi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Develi Belediyesi’nin İlçe merkezindeki ana caddelerde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Develi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Elbiz Caddesinde ve Alparslan Türkeş Caddesinde asfalt sökümü ve zemin çalışmaları seri bir şekilde devam ederken Muammer Kocatürk Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Zemin hazırlığı yapılan diğer caddelerde de sıcak asfalt çalışmasının hemen başlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bütün ekip ve ekipmanlarımızla sıcak asfalt seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Muammer Kocatürk Caddesindeki sıcak asfalt çalışmalarımız bitme noktasına gelmiştir. Hemen akabinde Elbiz, Alparslan Türkeş ve Sanayi Caddelerimizi de sıcak asfaltla kaplayarak hemşerilerimizin hizmetine hazır hale getireceğiz” dedi.
 

İHA

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