Develi’de Tercih Danışma Merkezleri Oluşturuldu

Bu komisyonlarda Rehberlik Öğretmenleri ve Psikolojik Danışmanlar tarafından adaylara tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip lisesi ve Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinde görev alacak uzmanlar 23-29 temmuz tarihlerinde adaylara hizmet verecek. Uzmanlar, Üniversite tercihlerinde çok fazla seçenek ve koşul olduğunu, adayların bu seçenekler arasında hata yapmadan tercih yapabilmesi için mutlaka destek almaları gerektiğini belirtiyor.



