Develi’de yardım kervanı sürüyor

‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ sloganıyla yola çıkarak Develi’nin en ücra köşelerine ulaşarak, insanımızın derdi ile dertlenip, problemlerine çözüm bulmak için gayret gösteren belediye ekipleri ve dernek üyeleri 2018 yılı içerisinde toplamda 150 aileye ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Verenel Derneği Develi Temsilcisi Mehmet Aslan ortak bir çağrı yaparak “Ekiplerimiz gece-gündüz, kış-yaz demeden ihtiyaç sahiplerini sağlıklı bir şekilde tespit edip gerekli yardımları titizlikle yürütmektedir. Bu yardımların daha seri ve kaliteli ulaştırılması için her bir hemşerimizin desteğine ihtiyaç vardır” diyerek yardım kervanına herkesi davet etti.

İHA





