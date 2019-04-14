Develi’de Yeni Meclisin İlk Toplantısı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar meclis toplantısının açılışında üyelere hitaben yaptığı konuşmada; "Öncelikle yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm meclis üyelerimizle Develi için uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. İktidarı ile muhalefeti ile biriz beraberiz. Develi paydasında buluşuyoruz. Birlik beraberlik içerisinde, güzellikler içerisinde güzel bir dönemimiz olsun inşallah. Hem genç hem de tecrübeli bir ekibimiz var. Birbirimize katkı vererek inşallah bu beş yılı da sağlıkla sıhhatle güzel işlerle tamamlarız. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin" ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinin tek tek kendilerini tanıtmasının ardından ilk meclis toplantısına katılan AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, BBP İlçe Başkanı Fikret Ünal ve İP İlçe Başkanı Emir Ali Özçakır, yeni hizmet döneminin hayırlı olması temennisinde bulundular. Cabbar Başkan meclis üyelerine Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini anlatan slaytlar eşliğinde kısa bir bilgilendirme sunumunda bulunmasının ardından Belediye Meclisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis içi organlarının seçimleri yapıldı. Meclis Başkan Vekilliğine Şaban Çetin asil olarak, Nejla Keleş ise yedek olarak seçildi. Katip Üyeliğine asil olarak Ali Kabak ve Adnan Sezer seçilirken yedek olarak Adem Sinin ve Ahmet Gönen seçildi. Encümenlik görevine ise İsmail İzmirli ve Ali Kabak seçildi. Develi Belediyesi Komisyonları ise şu isimlerden oluştu;

İmar Komisyonu: Mustafa Dinç, İsmail Yazıcı, Hakan İsmet Medeni, Adem Sinin, Mustafa Ağca, Plan ve Bütçe Komisyonu: Adnan Sezer, Mehmet Tuna, Hakan İsmet Medeni, Kelami Paksoy, Alparslan Toker, Eğitim ve Kültür Komisyonu: Şerife Dede Parlak, Cuma Özdemir, Hacı Murat Güllü, Ali Aydar, Zeki Sert, Kadın Komisyonu: Şerife Dede Parlak, Nejla Keleş, Sevgi Yalçın, Tarihi Kentler Birliği Komisyonu: Tufan Nayman, Adnan Sezer.

Komisyon üyeliğine seçilen meclis üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Cabbar Başkan; "Aldığımız ve alacağımız bütün kararları Yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek toplantı sonrası bütün meclis üyelerini uğurladı.

