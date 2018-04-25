Develi’de yollar parkeye kavuşuyor

Çalışmalar kapsamında Öksüt Mahallesinde ve Sindelhöyük Mahallesi Karapınar Mevkiinde yol kumlama ve sıkıştırma çalışmalarında sona yaklaşan ekiplerin yanı sıra parke çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Köseler Mahallesinde 3500 m2, Şahmelik Mahallesinde 3000 m2, Hüseyinli Mahallesinde 2500 m2 ve Kılıçkaya Mahallesinde 3000 m2 parke çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına program dahilinde diğer köylerden devam edecek.

Çadıryeri Mahallesinde bulunan parkın yeşil alanlarının sulanması için hat çeken ekipler, parkın çeşmesini de bağlarken, Derebaşı Mahallesinde de yol geçişlerini kolaylaştırmak adına mahalle içerisine iki adet korike boru bağladı.



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