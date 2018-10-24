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Develi’ye Yeni Emniyet Müdürü

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Özgür Özgündüz atandı.

Develi’ye Yeni Emniyet Müdürü

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Çiftçi’nin Gaziantep’e atanmasının ardından boşalan koltuğa, Kayseri’de Emniyet Amirliği yapan Mehmet Özgür Özgündüz atandı. Özgündüz yeni görevine başladı.
 
 

İHA

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