Develi’ye Yeni Emniyet Müdürü

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Özgür Özgündüz atandı.
24 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Çiftçi’nin Gaziantep’e atanmasının ardından boşalan koltuğa, Kayseri’de Emniyet Amirliği yapan Mehmet Özgür Özgündüz atandı. Özgündüz yeni görevine başladı.
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