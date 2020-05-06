Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Duru: Güzel günler için evde kalmaya devam edelim

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kaymakam Duru, uygulamada sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim" dedi.

Duru: Güzel günler için evde kalmaya devam edelim

2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçe girişinde bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Murat Duru, "T.C. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 2-8 Mayıs tarihleri kutladığımız trafik haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında görev yapan polisimiz ve jandarmamızla beraber bir süre sürücülerine trafik kurallarına harfiyen uyarak yolculuk yapmaları uyarasında bulunduk. Sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunduk" dedi.



Uygulamada sürücülere maske dağıtımında da bulunan Kaymakam Duru, "Kazasız belasız yolculuk yapabilmemiz için özveriyle uygulama noktamızda görev yapan polisi ve jandarmaya teşekkür edip kolaylık diledi. Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim. Bu vesile ile Develi'mizin güzel insanları hemşerilerimin, kardeşlerimin ve dostlarımın trafik haftasını kutluyorum." diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARDeveli Kaymakamı Murat Duru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.