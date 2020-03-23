Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Duru: “Milletimizin sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz”

Develi Kaymakamı Murat Duru, Koronavirüs salgını nedeniyle yeniden yapılan ve yayınlanan genelge ve talimatlara uyulması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Duru, İçişleri Bakanlığı’nın talimat ve genelgelerinde öngörülen tedbirleri uygulamak için etkin bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Duru: “Milletimizin sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz”

Pazar günleri de mesai yapan Duru, “İçişleri Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve daha önceki talimat ve genelgelerinde öngörülen tedbirleri Develimiz ölçeğinde uygulanması çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyoruz. Pazar günü olmasına rağmen milletimizin ve insanımızın sağlığı için devletimiz adına var gücümüzle çalışıyoruz. Develimizin güzel insanları hemşehrililerimden istirhamımız hepimizin sağlığı için devletimizin aldığı bütün tedbirlere tam olarak uymalarıdır. Bu tedbirleri sizlere daha önce duyurduk. Devletimizin aldığı bütün kurallara uyacaklarına yürekten inandığım Develimizin güzel insanları hemşehrililerimden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber: Şura Gögebakan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARMurat Duru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.