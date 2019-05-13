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Duru’dan Anlamlı Ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru anneler günü münasebetiyle eşi Elif Duru ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Duru’dan Anlamlı Ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin anneleri ve yakınları devletimizin, Müslüman necip büyük Türk Milletinin, Develi'nin güzel insanları hemşerilerimin ve bizlerin baştacı en kutsal emanetleridir. Anneler gününde vatan için evladını şehit vermiş annelerimizi ziyaret edip ellerini öptük. Burukta olsa onların acılarını hafifleterek hayır dualarını almaya çalıştık. Bu vesileyle Allah'ın cennetini ayaklarının altına verdiği, 365 gün baş tacı ettiğimiz en kıymetli varlıklarımız olan şehit annelerimizin, annemin, kayın validemin, eşimin ve bütün annelerin Anneler günü kutlu ve mutlu olsun inşallah" dedi.
 

İHA

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