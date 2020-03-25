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Evde kalan yaşlılara yemek desteği

Develi Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihi itibariyle sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarının yanında olarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Evde kalan yaşlılara yemek desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlı kimselerin ihtiyaçlarının giderilmesi haricinde belediye ekipleri sağlık durumu kötü olan vatandaşlara hazırlattığı yiyeceklerle destek olmaya devam ediyor.




Koronavirüs salgını nedeni ile en çok zararı yaşlı kimselerin gördüğünü ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Yaşlılarımız bizim tarihimizdir. Bu süreçten zarar görmemeleri için Develi Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız. Lütfen yaşlılarımızda hem kendileri hem de diğer hemşehrilerimizin sağlığı için evlerinden çıkmasınlar. Bizler onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Onlar da bu hususta bizlere ve devletimizin diğer kurumlarına zorluk çıkarmasın evlerinde sağlık ve huzur içerisinde vakit geçirsinler" dedi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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