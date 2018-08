Festivalin ardından Başkan Cabbar teşekkür mesajı yayımladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, " Develimizin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu yıl 36.’sını düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlenmesinde bize her sene desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Kaymakamlığı, TÜRKSOY başta olmak üzere; Seyrani Albümünü hazırlayıp Develililerle buluşturan usta sanatçı Uğur Işılak’a, 50 yıllık sanat tecrübesi ve mütevazi kişiliğiyle festivalimize renk katan Esat Kabaklı’ya, TÜRKSOY Teşkilatı Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY temsilcilerine ve Kazakistan grubuna, Aşıklık geleneğinin yaşatılması için 11 ayrı ilden festivalimize katılan aşıklarımıza ve usta sanatçı Hilmi Şahballı’ya, sunucu-şair Ahmet Coşkun ve ekibi Biz Türkiye’yiz Kültür ve Sanat Topluluğu’na, Azerbaycan’dan davetimize icabet eden Azeri Ozanımız Elmeddin Memmedli’ye, Kayseri Halk Oyunları ekibine, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve Talas Güreş Eğitim Merkezi pehlivanları ve antrenörlerine, organizatör Abdussamed Ünalan ve sunucu Fatma Beyza Gündoğan’a, bu yıl birincisi düzenlenen 1. Aşık Seyrani Zirve Tırmanışına katılan Seyrani dostlarına ve Yöresel El Ürünleri ve Lezzetler pazarında stant açarak festivalimize destek olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Başkan Cabbar mesajına şu şekilde devam etti:

"Ayrıca festivalimizin proje aşamasından hayata geçirilip sorunsuz bir şekilde hemşerilerimizle buluşturulmasına kadar özverili gayret gösteren Belediyemizin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü başta olmak üzere festival süresince görevli tüm Belediye personelimize, basın mensuplarımıza, festivalimizin huzur içinde tamamlanmasına vesile olan İlçemiz Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli Başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerimize, AK Partimizin İlçe Yönetimine ve festival boyunca bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, kendilerine hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli Develili hemşerilerime bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Her sene Seyranimizi daha iyi anlamak ve anlatmak adına düzenlediğimiz bu festivalimizi daha da geliştirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz."