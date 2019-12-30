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Filistin’den gelen heyetten Cabbar’a ziyaret

Kudüs Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri, El Halil Kenti Nawba Belediye Başkanı ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.

Filistin’den gelen heyetten Cabbar’a ziyaret

Türkiye’nin Filistin için yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacaklarını ve minnettar olduklarını belirten heyetle son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulunan Başkan Cabbar, “Bizler her daim mazlumların sığındığı liman olmuş bir ülkeyiz. Ümmetimizin kanayan yarası olan ve terör devleti İsrail’in işgalinden dolayı içimizin kan ağladığı Kudüs ve Mescidi Aksa’nın özgürleşmesi bir Müslüman olarak bizlerin en büyük hayalidir. Ama biliyoruz ki Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğü ümmetimizin birlik ve beraberliğine bağlıdır. Kardeşliğimizin tesisi ve ümmetimizin vahdeti için üzerimize düşen sorumlulukları cesaretle yerine getirmeliyiz” açıklamalarında bulundu.



Başkan Mehmet Cabbar’a misafirperverliğinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkürlerini ileten heyet Filistin’den getirdikleri hediyeleri Cabbar Başkana takdim ettiler. Başkan Cabbar da nazik ziyaretlerinden dolayı Filistin heyetine teşekkür ederek Türk Bayrağı hediye etti. 

Kurumsal

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